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Воздушные силы: Уничтожена "крылатая" ракета и три истребителя РФ

Анастасия КалатурВторник, 8 марта 2022, 00:05

7 марта украинские войска сбили три российских истребителя, один вертолет и уничтожили "крылатую" ракету.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Детали: "Крылатая" ракета была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Отмечается, что речь идет о тех истребителях, "которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены".

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Что касается российских истребителей, то один из них в Харьковской области сбил военнослужащий Нацгвардии, остальные два – под Киевом, сбитые зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВСУ.

Темы: Росcиявойна
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