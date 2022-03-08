Воздушные силы: Уничтожена "крылатая" ракета и три истребителя РФ

7 марта украинские войска сбили три российских истребителя, один вертолет и уничтожили "крылатую" ракету.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Детали: "Крылатая" ракета была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Отмечается, что речь идет о тех истребителях, "которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены".

Что касается российских истребителей, то один из них в Харьковской области сбил военнослужащий Нацгвардии, остальные два – под Киевом, сбитые зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВСУ.