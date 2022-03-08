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Ткаченко предложил ЄС подключить украинские каналы вместо российских

Вторник, 8 марта 2022, 02:19
ФОТО: GETTY

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает коллегам из ЕС вместо российских каналов включить украинские.

Источник: Ткаченко во время телемарафона, цитируемого "Укринформом"

Прямая речь: "Сегодня я выступал перед министрами культуры и медиа стран ЕС и предложил им несколько реальных шагов, которые нужно предпринять. А именно отключить российские телеканалы с европейских сателлитных платформ.

Это означает, что количество грязи и пропаганды снизится в разы, и они станут менее доступными для самих россиян. Вместо этого мы предложили вместо них включить украинские телеканалы".

Детали: По словам Ткаченко, все министры "в принципе" поддержали эту идею, и теперь Украина ждет конкретных шагов.

Украина предложила прекратить или приостановить деятельность россиян в организациях ЮНЕСКО, "Эвримаж" и т.д., остановить деятельность культурных российских центров в странах Европы.

Темы: ЕСРосcия
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