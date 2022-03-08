Под посольством России в Польше высыпали машину угля

В Варшаве активисты высыпали машину угля перед главными воротами посольства России в Польше.

Источник: активист Гедриус Сакалаускас в Facebook, Укринформ

Детали: Целью акции было привлечь внимание к российской агрессии против Украины и потребовать от Запада отказаться от покупки угля и других энергоносителей из РФ.

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Участники акции подъехали грузовиком к главным воротам посольства и, несмотря на протесты полиции, выгрузили уголь.

Другие активисты вонзили в насыпь плакаты на польском и русском языках с надписью: "русский уголь, иди нах@й".

На вопрос полицейского, зачем они это сделали, один из активистов заявил, что они выполнили заказ по доставке по этому адресу и могут предоставить квитанцию о проделанной работе.