Под посольством России в Польше высыпали машину угля
Вторник, 8 марта 2022, 02:58
В Варшаве активисты высыпали машину угля перед главными воротами посольства России в Польше.
Источник: активист Гедриус Сакалаускас в Facebook, Укринформ
Детали: Целью акции было привлечь внимание к российской агрессии против Украины и потребовать от Запада отказаться от покупки угля и других энергоносителей из РФ.
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Участники акции подъехали грузовиком к главным воротам посольства и, несмотря на протесты полиции, выгрузили уголь.
Другие активисты вонзили в насыпь плакаты на польском и русском языках с надписью: "русский уголь, иди нах@й".
На вопрос полицейского, зачем они это сделали, один из активистов заявил, что они выполнили заказ по доставке по этому адресу и могут предоставить квитанцию о проделанной работе.
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