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Лукашенко вместе с Путиным несет ответственность за жертвы в Украине – ЕС

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 04:15
Лукашенко вместе с Путиным несет ответственность за жертвы в Украине – ЕС
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Евросоюз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соагрессором войны России против Украины.

Источник: заявление ЕС, цитирует Укринформ

Дословно: "Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

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Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единственно выступает против российской захватнической войны.

Россия, с участием режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения".

"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не содействовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств.

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ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Детали: Евросоюз выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска по всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

Также Россия "должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".

Что было раньше: 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне карты Украины оправдывал вторжение России в Украину и уверял, что Беларусь не выступает стороной конфликта. Он также заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.

Украинские разведчики предупреждали, что Россия и Беларусь могут прибегнуть к провокации, чтобы оправдать вторжение войск Беларуси на территорию Украины.

В частности, вблизи белорусско-украинской границы появилось около 300 белорусских танков. Колонна еще не пересекла границу и ждала по маршруту г.Пинск – Иваново – Драгичин (ок. 30 км от границы).

Кроме того, в оперативном командовании "Пивнич" 1 марта сообщили, что белорусские войска фиксируют на территории Черниговской области уже три дня.

Темы: РосcияБеларусьЛукашенко
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