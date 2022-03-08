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Два крупнейших поставщика нефти Австралии отказались от российского сырья

Вторник, 8 марта 2022, 05:46

Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть из-за войны в Украине.

Источник: The Sydney Morning Herald

Детали: Viva, оператор нефтеперерабатывающего завода Geelong и общенациональной сети автозаправочных станций Shell и Liberty, заявила, что "ужасена событиями, разворачивающимися в Украине", и выразила соболезнования тем, кто пострадал от вторжения.

"Как следствие и ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупки сырья российского происхождения", - заявила компания во вторник.

Viva изучала варианты утилизации двух грузов российской нефти, приобретенных до войны, которые должны были прибыть в Австралию в течение следующих двух месяцев, но не смогли найти надежных покупателей.

"Без этих поставок компания столкнется с пробелами в своей программе переработки и потенциальным дефицитом топлива", – сообщили в компании.

Входящий в список ASX топливный гигант Ampol во вторник также осудил действия России в Украине и подтвердил, что не покупал российскую нефть или другие топливные продукты с начала войны.

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Однако она также ранее приобрела два российских груза до вторжения, которые должны были быть выгружены до конца апреля.

Компании заявили, что отказавшись от российской нефти, будут использовать другие "цепи поставок", чтобы обеспечить клиентам безопасную и надежную доставку топливных продуктов.

Нагадаємо: Вступили в силу введенные Австралией санкции против президента России Владимира Путина и его окружения на фоне вторжения РФ в Украину.

Темы: АвстралияРосcиянефтьвойна
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