Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Два крупнейших поставщика нефти Австралии отказались от российского сырья

Вторник, 8 марта 2022, 04:46

Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть из-за войны в Украине.

Источник: The Sydney Morning Herald

Детали: Viva, оператор нефтеперерабатывающего завода Geelong и общенациональной сети автозаправочных станций Shell и Liberty, заявила, что "ужасена событиями, разворачивающимися в Украине", и выразила соболезнования тем, кто пострадал от вторжения.

Реклама:

"Как следствие и ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупки сырья российского происхождения", - заявила компания во вторник.

Viva изучала варианты утилизации двух грузов российской нефти, приобретенных до войны, которые должны были прибыть в Австралию в течение следующих двух месяцев, но не смогли найти надежных покупателей.

"Без этих поставок компания столкнется с пробелами в своей программе переработки и потенциальным дефицитом топлива", – сообщили в компании.

ВИДЕО ДНЯ

Входящий в список ASX топливный гигант Ampol во вторник также осудил действия России в Украине и подтвердил, что не покупал российскую нефть или другие топливные продукты с начала войны.

Однако она также ранее приобрела два российских груза до вторжения, которые должны были быть выгружены до конца апреля.

Компании заявили, что отказавшись от российской нефти, будут использовать другие "цепи поставок", чтобы обеспечить клиентам безопасную и надежную доставку топливных продуктов.

Нагадаємо: Вступили в силу введенные Австралией санкции против президента России Владимира Путина и его окружения на фоне вторжения РФ в Украину.

Темы: АвстралияРосcиянефтьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: