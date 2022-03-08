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Враг значительно замедлился, на захваченных территориях работает ФСБ – Генштаб

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 07:12
последствия авиаудара по Чернигову, фото: ОГА

Минобороны сообщает о замедлении в продвижения врага, а на временно оккупированных территориях российские оккупанты применяют к местным жителям насильственные действия и психологическое давление.

Источник: Минобороны

Дословно: " На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы.

По имеющейся информации, создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами проведения пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления".

Детали: Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам

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На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.

Темы: войнаМинобороныРосcияФСБ
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