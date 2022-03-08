Дуда: Путин ошибается, думая, что дух украинцев сломать разрушениями и убийствами

Президент Анджей Дуда заявил, что крыша защитников Украины не сломается разрушением домов и убийствами мирных жителей.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Если Путин думает, что разрушая дома и убивая мирных жителей, российская армия сломает свободу и дух защитников Украины, он глубоко ошибается. Как он сказал Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, увеличивает сопротивление у защитников и волю к победе" - написал Дуда.

Ранее чиновник министерства обороны США сообщил, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

В Пентагоне зафиксировали, что Россия запустила более 625-ти ракет по Украине.