Киевская область: враг ведет огонь по домам и гражданскому населению

По состоянию на утро 8 марта оккупанты препятствуют проведению эвакуации мирного населения в Киевской области.

Источник: Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: Ведется огонь по жилым домам и гражданскому населению. Таким образом, захватчик препятствует эвакуации населения. За сутки из Ирпеня удалось вывезти тех, кто смог самостоятельно добраться до места сбора. Сейчас в районе готовятся к масштабной эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Для этого требуется режим тишины.

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Также сообщается, что в Ирпене, Макарове, Гостомеле ночью велись бои. Русские солдаты расположили технику вдоль Бучи, Михайловской-Рубежовки.

Прямая речь: "Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы.

Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам.

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Людям, которые самостоятельно вышли с оккупированной территории, предоставляется помощь и организуется эвакуация из района".

Детали: В Бориспольском районе коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района и блокпосты на дорогах. Силы обороны приведены в повышенную боеготовность. Удары не зафиксированы.

В Фастовском районе все объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме. Ситуация стабильна и контролируется.

В Белоцерковском районе коммунальные службы работают в усиленном режиме. Населённые пункты обеспечены поставкой электроэнергии, газа и воды. В районе активизировалось волонтерское движение для оказания помощи военным и населению. Проводится организация предоставления гуманитарной помощи населению.

В Обуховском районе идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению. Авиаудары не зафиксированы. Укрепляются блокпосты.

Также председатель ОГА информирует, что в селах Мокрец и Заворичи Калитянской громады отсутствует связь. Электроснабжение частично удалось восстановить. В этих населенных пунктах наблюдается активное передвижение врага.

В селе Русанов Великодымерской громады разрушены частные жилые дома. В настоящее время удалось возобновить газоснабжение. Электро-, водоснабжение, отопление и связь пока отсутствуют.

В селе Заворичи в результате артобстрелов сгорел местный храм и несколько частных домов.

В селе Перемога частично разрушены местный храм, дом священника и стационарный дом для одиноких людей. Наблюдается наличие вражеской техники.

В селе Лукаши отсутствует водоснабжение.