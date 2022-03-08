На выезде из Сум стреляли, но "зеленый коридор" есть – глава области
Руководитель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что на момент эвакуации населения, на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли, "зеленый коридор" из Сум есть.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "Была стрельба в районе кольцевой на выезде из города Сумы (направление на Ромны). По автобусам не стреляли! Это не было сражение или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх.
Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов".
Детали: Живицкий отметил, что этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности для выезжающих из города нет, поэтому каждый должен сам решать, ехать или оставаться в зоне боевых действий.
Кроме того, по его словам, около 13:00 людей временно не выпускали из города.
В то же время Живицкий добавил, что сейчас "зеленый коридор" есть, дорога открыта с 9 утра до 21 вечера. Ситуация на выезде спокойная. "Зеленый коридор" действует по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.
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Также он рассказал, что есть автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.
В самих Сумах власти собрали весь транспорт, который могли, а из Полтавской области предоставили еще около 30 единиц автотранспорта.
В первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, беременных.
Также формируются колонны из частных автомобилей. Глава области призвал всех водителей, имеющих свободные места в авто, подбирать женщин с детьми, пожилых людей и забирать с собой.
Предыстория:
- 8 марта окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.
- В обеденное время эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область.