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На выезде из Сум стреляли, но "зеленый коридор" есть – глава области

Ирина БалачукВторник, 8 марта 2022, 13:39
На выезде из Сум стреляли, но зеленый коридор есть – глава области
Скриншот из видео

Руководитель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что на момент эвакуации населения, на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли, "зеленый коридор" из Сум есть.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Была стрельба в районе кольцевой на выезде из города Сумы (направление на Ромны). По автобусам не стреляли! Это не было сражение или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх.

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Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов".

Детали: Живицкий отметил, что этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности для выезжающих из города нет, поэтому каждый должен сам решать, ехать или оставаться в зоне боевых действий.

Кроме того, по его словам, около 13:00 людей временно не выпускали из города.

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В то же время Живицкий добавил, что сейчас "зеленый коридор" есть, дорога открыта с 9 утра до 21 вечера. Ситуация на выезде спокойная. "Зеленый коридор" действует по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Также он рассказал, что есть автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.

В самих Сумах власти собрали весь транспорт, который могли, а из Полтавской области предоставили еще около 30 единиц автотранспорта.

В первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, беременных.

Также формируются колонны из частных автомобилей. Глава области призвал всех водителей, имеющих свободные места в авто, подбирать женщин с детьми, пожилых людей и забирать с собой.

Предыстория: 

Темы: Сумская областьвойнаэвакуация
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