На выезде из Сум стреляли, но "зеленый коридор" есть – глава области

Руководитель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что на момент эвакуации населения, на окраине города была стрельба, но по автобусам не стреляли, "зеленый коридор" из Сум есть.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Была стрельба в районе кольцевой на выезде из города Сумы (направление на Ромны). По автобусам не стреляли! Это не было сражение или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх.

Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов".

Детали: Живицкий отметил, что этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности для выезжающих из города нет, поэтому каждый должен сам решать, ехать или оставаться в зоне боевых действий.

Кроме того, по его словам, около 13:00 людей временно не выпускали из города.

В то же время Живицкий добавил, что сейчас "зеленый коридор" есть, дорога открыта с 9 утра до 21 вечера. Ситуация на выезде спокойная. "Зеленый коридор" действует по маршруту Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Также он рассказал, что есть автобусы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.

В самих Сумах власти собрали весь транспорт, который могли, а из Полтавской области предоставили еще около 30 единиц автотранспорта.

В первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, женщин с детьми, беременных.

Также формируются колонны из частных автомобилей. Глава области призвал всех водителей, имеющих свободные места в авто, подбирать женщин с детьми, пожилых людей и забирать с собой.

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