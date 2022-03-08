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Генсек НАТО призвал обеспечить реальные гуманитарные коридоры из окруженных украинских городов

Вторник, 8 марта 2022, 14:53

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что нападения на гражданское население в условиях войны являются преступлением, и призвал создать реальные гуманитарные коридоры для оказавшихся в окружении людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Латвию.

"Есть правдоподобные сообщения об обстрелах гражданского населения во время попыток эвакуации. Атаки против гражданских – это военное преступление и это совершенно неприемлемо. Нужно организовать настоящие гуманитарные коридоры, и чтобы это решение соблюдалось", – подчеркнул Столтенберг.

Ранее глава МИД Украины обратился к миру в связи с гуманитарной катастрофой в Мариуполе после очередного срыва эвакуации.

Также 8 марта стало известно, что генпрокурор Германии Петер Франк начал расследование военных преступлений России, совершенных на территории Украины.

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Темы: НАТО
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