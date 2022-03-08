Предательница Поклонская приехала в Украину с "гумпомощью" – росСМИ
Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов, якобы приехала в Украину и привезла продукты питания в Херсонскую область.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости
Детали: Сообщается, что Поклонская якобы совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые лекарства.
Коллаборантка заявила, что якобы "националисты угрожают расправой местному населению, вплоть до поджогов дома, если те примут гумпомощь от России".
Почему это важно: Россия утром 24 февраля напала на Украину. Российские войска бомбят жилые кварталы и уничтожают мирных жителей. При этом украинцы выходят на митинги протеста против оккупантов и даже в тех городах, где вследствие авиаударов российских войск, возникла гуманитарная катастрофа, отказываются брать помощь от врага.
Для справки: Поклонская – уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов – в марте 2014 года ее назначили "прокурором АРК".
Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, который Россия признала "экстремистским". Поклонская также работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко.
"Прокурором Крыма" Поклонская была до осени 2016 года. Затем получила мандат Государственной Думы России по списку "Единой России".
Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследование украинцев.
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Предыстория:
- 8 марта в Херсонской области и Херсоне проходят акции протеста против российского агрессора.