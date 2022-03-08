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Предательница Поклонская приехала в Украину с "гумпомощью" – росСМИ

Вторник, 8 марта 2022, 14:19
Предательница Поклонская приехала в Украину с гумпомощью – росСМИ
Предательница Поклонская. Фото РИА Новости

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов, якобы приехала в Украину и привезла продукты питания в Херсонскую область.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Сообщается, что Поклонская якобы совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые лекарства.

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Коллаборантка заявила, что якобы "националисты угрожают расправой местному населению, вплоть до поджогов дома, если те примут гумпомощь от России".

 
Гуманитарка от врага 
Фото риа новости 

Почему это важно: Россия утром 24 февраля напала на Украину. Российские войска бомбят жилые кварталы и уничтожают мирных жителей. При этом украинцы выходят на митинги протеста против оккупантов и даже в тех городах, где вследствие авиаударов российских войск, возникла гуманитарная катастрофа, отказываются брать помощь от врага.  

Для справки: Поклонская – уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов – в марте 2014 года ее назначили "прокурором АРК".

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Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, который Россия признала "экстремистским". Поклонская также работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко.

"Прокурором Крыма" Поклонская была до осени 2016 года. Затем получила мандат Государственной Думы России по списку "Единой России".

Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследование украинцев.

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Предыстория: 

Темы: Херсонская областьРосcиявойнагосизмена
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