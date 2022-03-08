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Предательница Поклонская приехала в Украину с "гумпомощью" – росСМИ

Вторник, 8 марта 2022, 15:19
Предательница Поклонская. Фото РИА Новости

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов, якобы приехала в Украину и привезла продукты питания в Херсонскую область.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Сообщается, что Поклонская якобы совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые лекарства.

Коллаборантка заявила, что якобы "националисты угрожают расправой местному населению, вплоть до поджогов дома, если те примут гумпомощь от России".

 
Гуманитарка от врага 
Фото риа новости 

Почему это важно: Россия утром 24 февраля напала на Украину. Российские войска бомбят жилые кварталы и уничтожают мирных жителей. При этом украинцы выходят на митинги протеста против оккупантов и даже в тех городах, где вследствие авиаударов российских войск, возникла гуманитарная катастрофа, отказываются брать помощь от врага.  

Для справки: Поклонская – уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов – в марте 2014 года ее назначили "прокурором АРК".

Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, который Россия признала "экстремистским". Поклонская также работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко.

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"Прокурором Крыма" Поклонская была до осени 2016 года. Затем получила мандат Государственной Думы России по списку "Единой России".

Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследование украинцев.

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Предыстория: 

Темы: Херсонская областьРосcиявойнагосизмена
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