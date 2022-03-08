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Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения войны

Алена МазуренкоВторник, 8 марта 2022, 14:48
Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения войны
НАФТАЛИ БЕННЕТ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Израиля пути прекращения войны России с Украиной.

Источник: Twitter Зеленского

Дословно: "Поговорил с Нафтали Бенетом. Поблагодарил за посреднические усилия Израиля в налаживании переговорного процесса. Обсудили пути прекращения войны и насилия".

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Что предшествовало: 5 марта стало известно, что  Беннет тайно приехал в Москву, чтобы провести встречу с Путиным. Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.

После разговора с Путиным Беннетт поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Темы: ИзраильРосcияУкраинавойна
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