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Обстрелы в Ахтырке: погиб человек, еще 14 ранены

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 15:40
Обстрелы в Ахтырке: погиб человек, еще 14 ранены
Ахтырка, фото Сумской областной прокуратуры

В результате обстрела г. Ахтырка Сумской области 7 марта погиб человек, еще 14 ранены.

Источник: Сумская областная прокуратура

 

Дословно: "По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 года с 22.43 часа в течение почти двух часов с применением военной авиации, а также ракетного оружия обстреливали гражданскую инфраструктуру г. Ахтырка.

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В результате бомбежек и обстрелов, по состоянию на 13.00 8 марта, 1 гражданское лицо погибло, еще 14 получили ранения. Однако точное количество потерпевших еще уточняется".

Детали: Кроме того, повреждены здание городского совета, дома культуры, "Универмага", жилые дома и железнодорожный вокзал.

 
 

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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