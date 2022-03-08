Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы в Ахтырке: погиб человек, еще 14 ранены

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 16:40
Ахтырка, фото Сумской областной прокуратуры

В результате обстрела г. Ахтырка Сумской области 7 марта погиб человек, еще 14 ранены.

Источник: Сумская областная прокуратура

 

Дословно: "По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 года с 22.43 часа в течение почти двух часов с применением военной авиации, а также ракетного оружия обстреливали гражданскую инфраструктуру г. Ахтырка.

В результате бомбежек и обстрелов, по состоянию на 13.00 8 марта, 1 гражданское лицо погибло, еще 14 получили ранения. Однако точное количество потерпевших еще уточняется".

Детали: Кроме того, повреждены здание городского совета, дома культуры, "Универмага", жилые дома и железнодорожный вокзал.

 
 

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине потери россиян больше, чем за две войны в Чечне – Зеленский

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Пинчук – Западу: Спасибо за еду и флаги, но нам нужны самолеты и ракеты

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Все новости...
Сумская область
На выезде из Сум стреляли, но "зеленый коридор" есть – глава области
На Сумщине в неравном бою с врагом погибли 4 бойца терробороны
Оккупанты создали "живой щит" из мирного населения возле своей ЗРС С-300 в Сумской области
Последние новости
05:33
Пентагон: Россияне запустили по Украине более 900 ракет
05:04
Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено – МАГАТЭ
04:36
Япония ввела санкции еще против 17 россиян
04:30
ПЦУ: Убивать российских оккупантов не грех
03:52
США ввели санкции против 11 человек из оборонного сектора РФ
03:37
В Харькове под обстрелы попал автомобиль волонтеров – есть погибший и раненая
03:15
Сумщина: Россияне сделали штабы в Боромле и Тростянце, похищают людей
02:24
Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией
02:15
Зеленский поблагодарил россиянку с плакатом "Нет войне" в эфире российского канала
02:02
Зеленский объявил о запуске налоговой реформы
Все новости...