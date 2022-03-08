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Украина упростила ввоз гумпомощи, 3 тысячи фур уже доставили грузы

Евгений Руденко, Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 17:13

Правительство максимально упростило и продолжает упрощать ввоз в Украину гуманитарных товаров.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль в прямом эфире

Детали: По словам премьера, власти продолжают упрощать процедуры ввоза в страну гуманитарной помощи для украинцев.

Прямая речь: "За последние шесть дней украинскую границу пересекли почти 3 тысячи грузовиков, которые ввезли 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это преимущественно продукты питания, одежда, медикаменты и медицинские средства, которые правительство уже направляет в регионы".

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Темы: гуманитаркаграницаШмыгаль
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