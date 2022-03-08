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ЕС представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России - начнут уже в этом году

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 16:39

Европейская комиссия во вторник предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива задолго до 2030 года на фоне вторжения России в Украину - уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Представленный план предполагает уменьшение спроса ЕС на российский газ на две трети уже к концу этого года.

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"Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который прямо угрожает нам", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно плану Еврокомиссия обяжет все страны ЕС заполнять свои газовые хранилища по меньшей мере на 90% до 1 октября каждого года.

Постепенный отказ от ископаемого топлива из России может быть произведен задолго до 2030 года. Для этого Европейская комиссия предлагает план REPowerEU, который повысит устойчивость энергетической системы ЕС на основе двух направлений – диверсификации поставок газа из-за увеличения объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

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Комиссия предлагает быстрее сократить использование ископаемого топлива в помещениях, промышленности и энергосистеме за счет повышения энергоэффективности, увеличения использования возобновляемых источников энергии и электрификации.

Эти планы будут обсуждаться на экстренном саммите лидеров ЕС во Франции в четверг.

Европейский Союз зависит от России примерно на 40% по поставкам природного газа. Россия также снабжает около 27% нефти блока из 27 стран и 46% угля.

Ожидается, что президент США Джо Байден во вторник объявит о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США.

США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу.

Темы: газ
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