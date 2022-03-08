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Враг манипулирует темой эвакуации – якобы украинцы хотят выехать в РФ

Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 17:09

Начальник центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сделал заявление, что 2,5 млн украинцев "обратились с просьбой эвакуировать их в Россию", при этом не предоставил подтверждений своим словам.

Источник: российский Интерфакс

Детали: По словам чиновника страны-агрессора, у них есть какая-то "база данных", в которой вписано 2,5 млн обращений "от конкретных граждан Украины, а также иностранцев".

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Версия РФ заключается в том, что украинцы и иностранцы обращаются к Москве с "просьбами спасти и эвакуировать их".

Кроме этого Мизинцев озвучил очередную порцию пропаганды об украинцах и иностранцах заложниках, которых якобы удерживают также украинцы: "боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 млн мирных граждан".

Темы: пропагандаРосcиявойна
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