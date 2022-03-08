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Двухлетний Павлик Мотычка получит лечение Zolgensma – собрано 2,3 млн долларов

Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 17:31
Двухлетний Павлик Мотычка получит лечение Zolgensma – собрано 2,3 млн долларов
Павлик Мотычка с мамой, фото его родителей

Несмотря на войну и экономические проблемы, благотворителям удалось собрать 2,3 млн долларов на самый дорогой препарат в мире "Золгенсма" для двухлетнего украинца Павлика Мотычки.

Источник: страница в Facebook Павлик Мотычка СМА

Детали: В настоящее время сбор средств прекращен, ведь вся необходимая сумма для лечения собрана.

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Дословно родители мальчика: "1,5 года жизни в страхе сможем ли?! Успеем ли?!.. Мы успели! Мы смогли! И все благодаря вам. Благодаря каждой капельке, благодаря каждому репосту, каждой гривне – мы с вами доказали, что все возможно. После оплаты лечения мы сделаем подробный отчет об использованных средствах.

Еще раз хотим поблагодарить каждого, кто с нами был рядом. Берегите себя! И всем нам мирное небо в Украине".

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Темы: дети
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