Войска РФ обстреляли автобус с беженцами из Макарова

Российские военные обстреляли автобус с беженцами из Макарова в Киевской области.

Источник: мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook

Дословно: "Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам.

Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!

В Житомире они остановились возле кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, на котором они ехали, выбиты окна".

Детали: Сухомлин отметил, что в кафе их накормили и снабдили водой.

Житомирские власти пересадили беженцев в другие автобусы и отправили дальше на запад.

Что предшествовало: 7 марта в Макарове Киевской области в результате авиаудара российских войск по хлебозаводу погибли 13 человек.