Войска РФ обстреляли автобус с беженцами из Макарова
Вторник, 8 марта 2022, 18:55
Российские военные обстреляли автобус с беженцами из Макарова в Киевской области.
Источник: мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook
Дословно: "Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам.
Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!
В Житомире они остановились возле кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, на котором они ехали, выбиты окна".
Детали: Сухомлин отметил, что в кафе их накормили и снабдили водой.
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Житомирские власти пересадили беженцев в другие автобусы и отправили дальше на запад.
Что предшествовало: 7 марта в Макарове Киевской области в результате авиаудара российских войск по хлебозаводу погибли 13 человек.