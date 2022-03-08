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Войска РФ обстреляли автобус с беженцами из Макарова

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 17:55
Войска РФ обстреляли автобус с беженцами из Макарова
скриншот видео

Российские военные обстреляли автобус с беженцами из Макарова в Киевской области.

Источник: мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook

Дословно: "Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам.

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Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!

В Житомире они остановились возле кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, на котором они ехали, выбиты окна".

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Детали: Сухомлин отметил, что в кафе их накормили и снабдили водой.

Житомирские власти пересадили беженцев в другие автобусы и отправили дальше на запад.

Что предшествовало: 7 марта в Макарове Киевской области в результате авиаудара российских войск по хлебозаводу погибли 13 человек.

Темы: Киевская областьЖитомирвойна
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