Минобороны: РФ запретила армейцам разрывать контракты и зашлет на Киев "вагнеровцев"

У Министерства обороны Украины есть информация, что Россия проводит скрытую мобилизацию, запретила бойцам разрывать контракты и планирует перебросить на киевское направление до тысячи боевиков из частной военной компании "Лига", бывшая ЧВК "Вагнер".

Источник: оперативная информация Минобороны по состоянию на 18:00 вторника 8 марта

Дословно: "По имеющейся информации с целью пополнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.

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Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.

С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")...

По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован".

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Детали: На 13 сутки противостояния на восточном направлении группировка Объединенных сил ведет оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя.

На северном и западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, производит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.

Определенные силы Вооруженные Силы продолжают оборону Чернигова.

На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

Оккупанты в нарушение требований Международного гуманитарного права продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, угоняют автомобильную технику. в гражданской одежде.

Этому предшествовало: На днях официальный представитель властей США сообщил, что Россия направит в Украину еще около 1000 наемников "в ближайшие дни и недели", потому что уже находящиеся в Украине наемники плохо проявили себя.