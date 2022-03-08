Хакеры взломали сайты российских ведомств
Вторник, 8 марта 2022, 19:38
Хакеры взломали сайты ряда российских федеральных ведомств и разместили на них картинки против войны с Украиной.
Источник: Медуза
Детали: Взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок.
Предыстория:
- После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
- Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
- 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
- 28 февраля хакеры провели крупную атаку на сайты российских СМИ — среди пострадавших оказались ТАСС, "Известия", Forbes.ru, "Фонтанка". На них были размещены сообщения с призывом "прекратить это безумие" и "не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть".
- 7 марта хакеры Anonymous заявили о взломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
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