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Хакеры взломали сайты российских ведомств

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 18:38
Хакеры взломали сайты российских ведомств

Хакеры взломали сайты ряда российских федеральных ведомств и разместили на них картинки против войны с Украиной.

Источник: Медуза

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Детали: Взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
  • 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
  • 28 февраля хакеры провели крупную атаку на сайты российских СМИ — среди пострадавших оказались ТАСС, "Известия", Forbes.ru, "Фонтанка". На них были размещены сообщения с призывом "прекратить это безумие" и "не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть".
  • 7 марта хакеры Anonymous заявили о взломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

Темы: Росcияхакерывойна
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