Хакеры взломали сайты российских ведомств

Хакеры взломали сайты ряда российских федеральных ведомств и разместили на них картинки против войны с Украиной.

Источник: Медуза

Детали: Взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок.

Предыстория: