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Из-под завалов аэропорта в Виннице вытащили 10-ю жертву

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 20:28

В результате обстрела винницкого аэропорта погибли 10 человек. 8 марта из-под завалов достали еще одну жертву.

Источник: городской голова Винницы Сергей Моргунов

Дословно: "Рашисты убили десять человек, ударив по винницкому аэропорту. Поиски людей под завалами админсооружения завершились. Погибли 6 гражданских и 4 военных".

Детали: Мэр также поделился списком работников коммунального предприятия "Аэропорт Винница", погибших в результате ракетных обстрелов:

Николай Крепкий
Александр Барчук
Александр Мельничук
Алексей Хижун
Александр Драч
Александр Кондратьев.

 

Моргунов добавил, что спасатели извлекли из-под обломков последнего человека, которого искали - Александра Кондратьева.

Темы: ВинницаобстрелРосcиявойна
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