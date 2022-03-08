Из-под завалов аэропорта в Виннице вытащили 10-ю жертву

В результате обстрела винницкого аэропорта погибли 10 человек. 8 марта из-под завалов достали еще одну жертву.

Источник: городской голова Винницы Сергей Моргунов

Дословно: "Рашисты убили десять человек, ударив по винницкому аэропорту. Поиски людей под завалами админсооружения завершились. Погибли 6 гражданских и 4 военных".

Детали: Мэр также поделился списком работников коммунального предприятия "Аэропорт Винница", погибших в результате ракетных обстрелов:

Николай Крепкий

Александр Барчук

Александр Мельничук

Алексей Хижун

Александр Драч

Александр Кондратьев.

Моргунов добавил, что спасатели извлекли из-под обломков последнего человека, которого искали - Александра Кондратьева.