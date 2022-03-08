Над Борисполем уничтожили в воздухе две ракеты российских оккупантов – мэр
Вторник, 8 марта 2022, 20:30
8 марта на Борисполь в Киевской области летели три ракеты, две из них ликвидировали силы противовоздушной обороны.
Источник: городской глава Борисполя Владимир Борисенко в Telegram
Прямая речь: "Оперативная информация. Действительно пролетел над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части.
Объявления воздушной тревоги в городе не происходило.
Была четко понятна траектория полета, хорошо отрабатывала ПВО. Поэтому все нормально, ситуация контролируема".