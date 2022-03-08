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Над Борисполем уничтожили в воздухе две ракеты российских оккупантов – мэр

Елена РощинаВторник, 8 марта 2022, 20:30

8 марта на Борисполь в Киевской области летели три ракеты, две из них ликвидировали силы противовоздушной обороны.

Источник: городской глава Борисполя Владимир Борисенко в Telegram

Прямая речь: "Оперативная информация. Действительно пролетел над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части.

Объявления воздушной тревоги в городе не происходило.

Была четко понятна траектория полета, хорошо отрабатывала ПВО. Поэтому все нормально, ситуация контролируема".

Темы: БориспольКиевская областьвойна
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