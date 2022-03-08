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Шмыгаль просит людей всего мира требовать закрытия неба над Украиной

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 20:51
графика из Twitter Шмыгаля

Премьер Денис Шмыгаль призвал людей со всего мира выходить на площади своих городов 9, 10 и 11 марта с требованием закрыть небо над Украиной.

Источник: Шмигаль в Twitter

Дословно: "Украинцы и люди со всего света! Необходимо остановить бомбардировки украинских городов. От ракет и бомб гибнут гражданские, гибнут дети.

Выходите на площади городов 9, 10, 11 марта. Необходимо закрыть небо над Украиной или помочь нам сделать это самим!".

Что предшествовало: Украинские власти постоянно просят страны НАТО закрыть небо над Украиной, поскольку российская авиация с воздуха разрушает украинские города. Однако НАТО отказывается это делать.

7 марта в Вашингтоне возле Белого дома прошла масштабная акция за бесполитную зону над Украиной и ужесточение санкций против России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к международным партнерам и НАТО и попросил боевую авиацию и средства ПВО, если они не могут закрыть небо над Украиной.

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Темы: Шмыгальвойнаавиаакции
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