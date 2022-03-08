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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы голосовать дистанционно

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 20:50

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит народным депутатам голосовать дистанционно.

Источник: пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук

Прямая речь Палийчук: "Сообщаем о регистрации законопроекта 7129 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины о проведении дистанционных заседаний Верховной Рады Украины".

Законопроект прописывает дистанционное голосование как право, а не обязанность. Также он предусматривает вопросы, по которым дистанционное голосование не может быть применено. В частности, это вопрос мирного процесса".

Детали: Палийчук добавила, что регистрацию законопроекта поддержали 196 нардепов от "Слуги народа". В целом, под законопроектом поставили свои подписи 241 депутат.

Справка: Статья 84 Конституции Украины предусматривает, что народный депутат осуществляет голосование лично. Некоторые юристы и народные депутаты выражали обеспокоенность, что Конституционный Суд может разъяснить эту статью Конституции как обязательство депутата физически присутствовать при голосовании.

Отдельные депутаты критиковали инициативу "Слуги народа", что через онлайн связь не всегда можно убедиться в том, что депутату не угрожают при голосовании.

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Предыстория:

  • 13 декабря 2021 глава Верховной Рады Стефанчук выступил за введение системы онлайн-голосований в Верховной Раде, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций.
  • Затем Стефанчук прогнозировал, что соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение нардепов после Нового 2022 года.

Темы: Верховная РадаСлуга народавойнадиджитализация
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