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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы голосовать дистанционно

Денис КарловскийВторник, 8 марта 2022, 19:50
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы голосовать дистанционно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит народным депутатам голосовать дистанционно.

Источник: пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук

Прямая речь Палийчук: "Сообщаем о регистрации законопроекта 7129 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины о проведении дистанционных заседаний Верховной Рады Украины".

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Законопроект прописывает дистанционное голосование как право, а не обязанность. Также он предусматривает вопросы, по которым дистанционное голосование не может быть применено. В частности, это вопрос мирного процесса".

Детали: Палийчук добавила, что регистрацию законопроекта поддержали 196 нардепов от "Слуги народа". В целом, под законопроектом поставили свои подписи 241 депутат.

Справка: Статья 84 Конституции Украины предусматривает, что народный депутат осуществляет голосование лично. Некоторые юристы и народные депутаты выражали обеспокоенность, что Конституционный Суд может разъяснить эту статью Конституции как обязательство депутата физически присутствовать при голосовании.

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Отдельные депутаты критиковали инициативу "Слуги народа", что через онлайн связь не всегда можно убедиться в том, что депутату не угрожают при голосовании.

Предыстория:

  • 13 декабря 2021 глава Верховной Рады Стефанчук выступил за введение системы онлайн-голосований в Верховной Раде, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций.
  • Затем Стефанчук прогнозировал, что соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение нардепов после Нового 2022 года.

Темы: Верховная РадаСлуга народавойнадиджитализация
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