Запрет российской нефти и газа в США: Зеленский призывает другие страны брать пример
Вторник, 8 марта 2022, 22:11
Президент Владимир Зеленский призывает другие страны последовать примеру США и запретить ввоз российской нефти, газа и угля.
Источник: Зеленский в Twitter
Дословно: "Спасибо США и президенту США за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности, за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке.
Призываю другие страны последовать этому примеру".
Что предшествовало: Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти и газа из-за войны в Украине.
Правительство Великобритании также намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.