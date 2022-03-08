Журналисты BBC возобновили трансляции из России
Журналисты BBC News в России возобновили свои трансляции спустя несколько дней после остановки, вызванной новыми ограничениями для СМИ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Напомним, сразу после начала вторжения в Украину, в РФ приняли новый закон, упомянуто с которым распространение "фейковых" новостей о российских вооруженных силах (а точнее – любой информации о ходе войны, что противоречит официальной) карается заключенным на срок до 15 лет.
Принятие этого закона привело к массовому закрытию консульств западных СМИ в РФ. В частности, New York Times уже заявила, что увозит своих сотрудников из страны.
В BBC решили действовать иначе – и после тщательных обсуждений решили возобновить работу.
"Мы рассмотрели последствия нового законодательства вместе с необходимостью освещения событий изнутри России…" .
При этом BBC обещает, что новый российский закон не повлияет на редакционные стандарты. "Мы расскажем эту важную часть истории независимо и беспристрастно, соблюдая строгие редакційні стандарти BBC. Безопасность наших сотрудников в России остается нашим приоритетом номер один", - уточняется в заявлении.
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