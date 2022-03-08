"Мир не верит в будущее России": Зеленский поблагодарил за санкции и призывает продолжать

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнёров отказываться от российского газа и нефти. По его словам, в мире найдут другую бензоколонку.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Или Россия будет уважать международное право и не будет вести войны. Или у нее не будет денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку.

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Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически… Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России вводит и Великобритания…

Посмотрите – мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы.

Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление.

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После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это "после войны".

Будет и новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки".

Детали: Зеленский также ожидает жестких санкций против России от Европейского Союза.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти и газа из-за войны в Украине.

Правительство Великобритании также намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.