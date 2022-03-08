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Запрет российской нефти и газа в США: Зеленский призывает другие страны брать пример

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 22:11
Зеленский и Байден, Getty Images

Президент Владимир Зеленский призывает другие страны последовать примеру США и запретить ввоз российской нефти, газа и угля.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Спасибо США и президенту США за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности, за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке.

Призываю другие страны последовать этому примеру".

Что предшествовало: Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти и газа из-за войны в Украине.

Правительство Великобритании также намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.

Темы: ЗеленскийСШАРосcияэнергетика
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