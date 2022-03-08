Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россию выгнали из Чемпионата мира по футболу в 2022 году

Алена МазуренкоВторник, 8 марта 2022, 21:13
Россию выгнали из Чемпионата мира по футболу в 2022 году

Команду сборной России по футболу исключили из числа участников плей-офф чемпионата мира в 2022 году.

Источник: FIFA

Детали: Решение исключить команду России, продиктованное предыдущим решением ФИФА и УЕФА, согласно которому все российские команды отстранены от соревнований из-за войны России в Украине.

Реклама:

Таким образом, команда Польши, которая должна была играть с РФ, автоматически прошла дальше. Польша встретится 29 марта с победителем матча между Швецией и Чехией.

Кроме того, в ФИФА решили отсрочить матч между командой Украины и Шотландии из-за невозможности организации как поездки, так и тренировки украинской команды при текущих обстоятельствах.

Матч между Шотландией и Украиной, запланированный на 24 марта 2022 года, был перенесен на июньское окно.

ВИДЕО ДНЯ

Матч между победителями матчей Шотландия – Украина и Уэльс – Австрия также перенесут на то же окно.

Темы: футболРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" отпустило полузащитника Сидорчука в бельгийский "Вестерло"
ФК "Металлист 1925" после проблем с финансированием нашел нового инвестора: кто он
Нападающий сборной Украины Яремчук перешел в испанскую "Валенсию"
Последние новости
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: