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Россию выгнали из Чемпионата мира по футболу в 2022 году

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 22:13

Команду сборной России по футболу исключили из числа участников плей-офф чемпионата мира в 2022 году.

Источник: FIFA

Детали: Решение исключить команду России, продиктованное предыдущим решением ФИФА и УЕФА, согласно которому все российские команды отстранены от соревнований из-за войны России в Украине.

Таким образом, команда Польши, которая должна была играть с РФ, автоматически прошла дальше. Польша встретится 29 марта с победителем матча между Швецией и Чехией.

Кроме того, в ФИФА решили отсрочить матч между командой Украины и Шотландии из-за невозможности организации как поездки, так и тренировки украинской команды при текущих обстоятельствах.

Матч между Шотландией и Украиной, запланированный на 24 марта 2022 года, был перенесен на июньское окно.

Матч между победителями матчей Шотландия – Украина и Уэльс – Австрия также перенесут на то же окно.

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Темы: футболРосcиявойнаУкраина
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