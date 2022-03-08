Из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли 2 человека, один из них 7-летний ребенок

В результате обстрелов российских оккупантов в селе Донец на Харьковщине погибли два человека, один из которых семилетний ребенок.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Около 19:05 снаряд российских захватчиков попал в жилой дом в Донце Чугуевского района.

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Еще одного человека спасатели сумели достать из-под завалов.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Фото: пресс-служба ГСЧС

Предыстория:

За сутки 8 марта в Харькове от боевых действий российских оккупантов погибли 27 гражданских.

Российские оккупанты уничтожили из артиллерии городскую больницу Изюма. Пациентам и врачам пришлось выбираться из-под завалов самостоятельно.

Оккупанты убили двух человек в экопарке в Харькове, которые пришли покормить животных в зоопарке.

"Укрзализныця" сумела эвакуировать более 600 тысяч жителей из Харькова.

По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают свои подразделения для штурма и захвата Харькова. С начала полномасштабной войны 24 февраля оккупанты обстреливают жилые кварталы из артиллерии, ракетного и авиационного вооружения.