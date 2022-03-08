Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны просят не писать, какое оружие и технику передают Украине

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 22:32
В Минобороны просят не писать, какое оружие и технику передают Украине
Анна Маляр, фото с Facebook

В Минобороны призывают украинцев до победы в войне не распространять информацию об оружии и технике, которые другие страны передали или планируют передавать в Украину.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно: "Уважаемые соотечественники, огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали.

Реклама:

Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии".

Детали: Она отметила, что авторы постов все равно не владеют достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно", и своими постами и репостами вредят государству.

"Вот просто возьмите себя в руки и не пишите. На эту тему, при необходимости, имеют право высказываться только официальные лица и органы власти", - подчеркнула Маляр.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Минобороныоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Минобороны
В Греции задержали украинца, которого подозревают в хищении 43 миллионов из Минобороны его страны
Умеров об ударе по 128-й бригаде: Военных предупреждали о вражеском БПЛА. Виновных накажут
Минобороны стремится перевести ВСУ на полное обеспечение товарами украинского производства
Последние новости
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: