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Журналисты BBC возобновили трансляции из России

Вторник, 8 марта 2022, 21:36

Журналисты BBC News в России возобновили свои трансляции спустя несколько дней после остановки, вызванной новыми ограничениями для СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Напомним, сразу после начала вторжения в Украину, в РФ приняли новый закон, упомянуто с которым распространение "фейковых" новостей о российских вооруженных силах (а точнее – любой информации о ходе войны, что противоречит официальной) карается заключенным на срок до 15 лет.

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Принятие этого закона привело к массовому закрытию консульств западных СМИ в РФ. В частности, New York Times уже заявила, что увозит своих сотрудников из страны.

В BBC решили действовать иначе – и после тщательных обсуждений решили возобновить работу.

"Мы рассмотрели последствия нового законодательства вместе с необходимостью освещения событий изнутри России…" .

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При этом BBC обещает, что новый российский закон не повлияет на редакционные стандарты. "Мы расскажем эту важную часть истории независимо и беспристрастно, соблюдая строгие редакційні стандарти BBC. Безопасность наших сотрудников в России остается нашим приоритетом номер один", - уточняется в заявлении.

Темы: Росcиявойна
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