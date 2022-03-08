Украина вторая в медальном зачете: паралимпийцы выиграли 9 наград в день

Украинские спортсмены выиграли еще 9 наград за четвертый день Паралимпиады-2022. Сейчас Украина вторая в медальном зачете после Китая.

Источник: комитет молодежи и спорта ВРУ

Дословно: "За один соревновательный день Украина выиграла 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Всего теперь у украинцев 17 медалей - 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые".

Детали: Сообщается, что наибольшего успеха наши паралимпийцы достигли в мужских соревнованиях атлетов с нарушениями зрения:

Виталий Лукьяненко

Анатолий Ковалевский

Дмитрий Суярк.

Четвертое и пятое место тоже за украинцами – Ярослав Решетинский и Александр Казик.

Полный комплект медалей Украина завоевала в женских соревнованиях параатлеток с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя):

Ирина Буй

Александра Кононова

Людмила Ляшенко.

Пятой финишировала Юлия Батенкова-Бауман.

Еще три награды украинцы добыли в борьбе в разных классах: Оксана Шишкова стала вицечемпионкой на средней дистанции, с серебром также Григорий Вовчинский, а "бронза" в классе сидя досталась Тарасу Радю.