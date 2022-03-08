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Для НАТО главное, чтобы с РФ воевала только Украина

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 23:06
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно гарантировать не распространение военных действий за пределы Украины.

Источник: Столтенберг на брифинге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает Reuters

Прямая речь: "Мы несем ответственность за гарантирование того, чтобы конфликт не эскалировался и не распространился за пределы Украины".

Детали: По словам Столтенберга, это было бы более опасно, разрушительно и более смертельно, и ситуация могла бы выйти из-под контроля.

"Мы будем охранять и защищать каждый дюйм всей территории альянса", — подчеркнул он.

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Темы: НАТОвойнаРосcия
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