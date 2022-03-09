Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов
Среда, 9 марта 2022, 01:24
В Николаеве готовятся к штурму россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким
Прямая речь: "Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ – заказали 50 автобусов для перевозки пленных... Смешно, не смешно, а подготовить нужно".
Детали: По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.
По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.