Спецслужбы США не считают, что Путин сошел с ума
Центральное разведывательное управление США не имеет оснований считать, что российский президент Владимир Путин сошел с ума.
Источник: New York Times с комментарием директора ЦРУ Уильяма Бернза
Прямая речь Бернза: "Президент Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более твердыми. Из-за его растущей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дело.
Поступки и действия Путина должны развеять любое сомнение в его намерениях захватить Украину. Однако события последней недели воспрепятствовали его планам.
В первую очередь благодаря украинцам, их храбрости и сообразительности, а также силе их лидеров, что ошеломило и смутило его. Его расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО, особенно некоторые решения, принятые немецким правительством.
Я считаю, что он также был озадачен боеспособностью собственной армии".
Детали: По мнению Бернза, россияне когда-нибудь начнут осознавать последствия российско-украинской войны, но не стоит надеяться на скорую смену в настроениях. Из-за запрета независимых СМИ, тщательной цензуры и воинственной пропаганды государственных СМИ большинство населения не проинформировано о масштабе угроз.
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Однако директор ЦРУ говорит, что массовые похороны российских военных, убитых в ходе боевых действий в Украине, повлияют на смену настроений.
Бернз сказал, что по данным американской разведки, в России арестовали 13-14 тысяч человек, вышедших на протесты против войны в Украине, что, по его мнению, немалое количество в репрессивном российском обществе.
Директор ЦРУ во вторник 8 марта выступал на слушаниях в Конгрессе в рамках обсуждений рисков безопасности для США и мира
Предыстория:
- Бернз рассказал также, что американская разведка располагает данными о готовности российской армии к еще более жестким боевым действиям и планам террора в отношении мирных жителей в ближайшие недели.
- Ранее американские журналисты говорили, что Белый дом и Конгресс дали задание разведке выяснить психическое состояние Путина и как это влияет на его решение о войне в Украине. Разведка сумела выяснить, что Путина очень сильно разозлили санкции.
- Бывший депутат российской госдумы и бывший командующий эстонской армией распространили нарратив, без ссылок на источники, что Путин сидит в бункере на Урале и озадачен санкциями и свирепствует на свое окружение из-за неудач российской армии в Украине.
- По данным опроса россиян, проведенного фондом оппозиционера Алексея Навального, в России растут антивоенные настроения.
- Президент США Джо Байден заявил 8 марта, что Украина никогда не станет "победой" для Путина.