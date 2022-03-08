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Зеленский о новых обстрелах: Чем могло угрожать ядерной России общежитие?

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 23:02
Зеленский о новых обстрелах: Чем могло угрожать ядерной России общежитие?
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский констатирует, что за вечер вторника количество детей, погибших от рук российских оккупантов с 24 февраля, увеличилось до 52.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52, 52 ребенка".

"Вечером они нанесли ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области, разрушили общежитие. Чем могло угрожать России обычное общежитие? Каким геополитическим интересам ядерного государства?".

Детали: Президент отметил, что во вторник удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву, благодаря чему были спасены сотни людей и доставлен гуманитарный груз.

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"Но это только процент того, что нужно сделать, чего ожидают наши люди, заблокированные украинцы. Мы готовы, наши грузы – готовы, наш транспорт – готов, но не люди не готовы. Они обстреливают маршруты эвакуации, блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей. Что они хотят? Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов все это. Это просто пытки, сознательные, системные, организованные их государством, чужим для нас и безжалостным для всех – даже для его граждан", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Алешек на Херсонщине, Бердянске и Мелитополе в Запорожской области и всех городов, где украинцы протестуют против оккупантов.

Он заверил, что грузы все равно будут ехать в заблокированные города, сколько бы их ни останавливали пули, и гуманитарные коридоры все равно будут работать.

"И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время", - отметил президент.

Что предшествовало: Вечером 8 марта российский агрессор разбомбил общежитие в Житомире и завод "Изоват".

Также оккупанты устроили бомбардировку Малина в Житомирской области, погибли 5 мирных жителей, из них двое годовалых детей.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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