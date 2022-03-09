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"Непропорциональное бремя" - Орбан против запрета энергоносителей из РФ

Среда, 9 марта 2022, 00:15

Хотя Венгрия осуждает нападение России на Украину, она не поддерживает новые санкции, включающие запрет на импорт российских энергоносителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после двусторонних переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и тоже осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи платили цену войны; поэтому санкции не должны распространяться на районы нефти и газа", - утверждает Орбан.

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По его словам, распространение санкций на российский энергетический сектор будет "непропорционально большим бременем" для Венгрии, ведь "большинство импорта нефти и природного газа Венгрией поступает из России, а 90% венгерских семей отапливают свои дома газом", сказал Орбан, подчеркнув, что венгерская экономика просто не может функционировать без российской нефти и газа.

Напомним, встречу с Джонсоном провели все главы правительств стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

Большинство из них, в том числе чешский премьер Петр Фиала, поддержали ужесточение санкций против РФ.

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Также Венгрия уже заявила, что выступает против предложения ЕС по приему беженцев из Украины.

Темы: санкцииВенгрия
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