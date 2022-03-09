"Непропорциональное бремя" - Орбан против запрета энергоносителей из РФ

Хотя Венгрия осуждает нападение России на Украину, она не поддерживает новые санкции, включающие запрет на импорт российских энергоносителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после двусторонних переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и тоже осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи платили цену войны; поэтому санкции не должны распространяться на районы нефти и газа", - утверждает Орбан.

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По его словам, распространение санкций на российский энергетический сектор будет "непропорционально большим бременем" для Венгрии, ведь "большинство импорта нефти и природного газа Венгрией поступает из России, а 90% венгерских семей отапливают свои дома газом", сказал Орбан, подчеркнув, что венгерская экономика просто не может функционировать без российской нефти и газа.

Напомним, встречу с Джонсоном провели все главы правительств стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

Большинство из них, в том числе чешский премьер Петр Фиала, поддержали ужесточение санкций против РФ.

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Также Венгрия уже заявила, что выступает против предложения ЕС по приему беженцев из Украины.