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Минэнергетики: Россияне заставили руководство ЗАЭС записать обращение для пропаганды

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 01:35
ФОТО: GETTY

Войска оккупантов заставили руководство захваченной Запорожской АЭС записать обращение, которое собираются использовать в пропангандистских целях.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в facebook

Детали: Указывается, что работники ЗАЭС уже 4 дня держут в заложниках. Они физически и психологически истощены.

Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники.

Дословно: "Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной".

Напомним: 7 марта стало известно, что на захваченную врагом ЗАЭС приехали представители кремлевских СМИ, готовящих информационную атаку на Энергоатом.

Темы: ЗАЭСЗапорожьеРосcия
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