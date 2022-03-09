Украинская армия разбила две вражеские БТГр – Генштаб

Вооруженные силы Украины разбили две батальонные тактические группы врага и третьей нанесли значительный удар.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "В ходе ведения боевых действий на территории Украины оккупанты продолжают нести значительные потери.

Так, по имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведены на территорию РФ из-за потери боеспособности".

Напомним: В течение вторника, 8 марта, российские оккупанты продолжили наносить ракетные удары по украинским городам, в то же время военная техника и живая сила почти остановили наступление. Однако враг продолжает рисовать себе планы по захвату Украины.