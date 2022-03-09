Без потерь, но с препятствиями – глава ОГА о первой волне эвакуации из Сум

В Сумах 8 марта состоялась первая волна эвакуации, которая прошла с препятствиями, но без потерь среди людей.

Источник: глава Сумской ОВА/ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграмм

Прямая речь Тимошенко: "Около 5 000 человек и более 1 000 частных автомобилей уже в безопасности!"

Прямая речь: "Выезд из города и движение колонн останавливали трижды.

Один раз – когда колонна вражеской техники проходила мимо въезда в Сумы и звучали выстрелы прикрытия от врага – выезжать было опасно.

К счастью, никто не пострадал.

Два других раза – когда колонна вражеской техники проходила мимо заезда в город.

Мы потеряли на это много времени, но сохранили жизнь наших людей".

Детали: Живицкий сообщил, что в первую очередь вывозили "беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью".

Также – иностранных студентов, однако не всех – некоторые из них остаются в городе.

Объяснил глава ОВА и малое количество транспорта: "Автобусов было запланировано гораздо больше, но утром, когда коридоры подтвердили, большинство сумских водителей отказались ехать по разным причинам".

Напомним: Из окруженных врагом Сум в рамках гуманитарного коридора выехали две эвакуационных колонны.