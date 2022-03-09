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ООН назвала количество погибших гражданских украинцев с начала войны

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 05:17
фото: Getty Images

В ООН сообщили, что на 7 марта среди гражданских в Украине – 1335 жертв нападения России, среди которых – 474 убитых.

Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Дословно: "С 04:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 7 марта 2022 года (по местному времени), мы зафиксировали 1335 потерь среди гражданского населения в стране: 474 убитых и 861 ранен".

Детали: По данным ООН, всего погибли 474 человека (97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В общей сложности 861 ранен (76 мужчин, 55 женщин, 11 девочек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях: 545 жертв (96 погибших и 449 раненых).

На подконтрольной правительству территории: 409 жертв (72 погибших и 337 раненых).

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На территории, подконтрольной фейковым "республикам": 136 жертв (24 погибших и 112 раненых).

В других областях Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Житомирская области), находившиеся под контролем правительства на момент гибели: 790 потерь (378 погибших и 412 раненых).

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной охвата, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты ожидают подтверждения.

Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполя, Изюма, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры уточняются и не включены в вышеприведенную статистику.

Темы: ООНвойнаУкраинаРосcия
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