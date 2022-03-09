Около 80% американцев поддерживают отказ от покупки нефти и газа из РФ

Подавляющее большинство американцев поддерживают прекращение импорта США российских энергоносителей в ответ на вторжение России в Украину, несмотря на рост цен на бензин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Опрос, проведенный в понедельник и вторник, свидетельствует о том, что у президента США Джо Байдена широкая поддержка избирателей своей партии, а также республиканцев по запрету импорта российской нефти и природного газа.

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Около 80% респондентов в опросе заявили, что американцы не должны покупать нефть или газ у России во время конфликта, даже если это приведет к росту цен на бензин. Общий уровень поддержки остался неизменным по сравнению с опросом на прошлой неделе, даже несмотря на то, что средняя цена в США выросла до рекорда во вторник – около 4,17 доллара за галлон.

Около 63% респондентов заявили, что платить больше за топливо и газ стоит, чтобы защитить другую демократию.

Большинство опрошенных - 73% - заявили, что готовы поддержать шаг Соединенных Штатов и их союзников из Организации Североатлантического договора (НАТО) по установлению запретной для полетов зоны над Украиной, чтобы попытаться защитить украинцев от российских воздушных атак - даже если это приведет к прямому конфликту НАТО с русскими военными.

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Напомним, Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украине.

Одновременно правительство Великобритании заявило, что намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.

Между тем, Европейская комиссия предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива "задолго до 2030" года на фоне вторжения России в Украину - уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.