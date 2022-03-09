Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 07:45
Христо Грозев

Самой слабой стороной российской армии журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat считает логистику.

Источник: Грозев, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию – были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в снабжении".

"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали, и сейчас это видим наглядно".

"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет".

Детали: Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.

В то же время он не исключил в ближайшие дни новые атаки России на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Напомним: Российский президент Владимир Путин был "взбешен", узнав, что россияне обстреляли Винницкий аэропорт самыми ценными ракетами, которых в России не больше тысячи.

Темы: войнаРосcияармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций

Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО

Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк

Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции

Кива больше не народный депутат

Все новости...
война
Ирпень глазами фотографа: эвакуация жителей и разрушенный город после обстрелов
Каким должен быть послевоенный мир и послевоенная Украина?
Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ
Последние новости
19:33
ЕС ввел санкции против Абрамовича, Эрнста и еще 13 россиян
19:25
В Луганской области ВСУ уничтожили 5 "Градов", 3 танка, БМП и 15 российских военных
19:04
Россия ввела санкции против Трюдо и 312 "пробандеровских элементов" Канады
19:00
Бизнесу и предпринимателям с оборотом до 10 милилардов снизили единый налог до 2%
18:56
Пытались незаконно вывезти детей: Кабмин ужесточил контроль за пересечением границы
18:55
У россиян начали удалять рабочие пространства в мессенджере Slack
18:55
Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций
18:47
фото, видеоРоссийские военные похитили активиста в Бердянске
18:43
Бойцы теробороны будут признаваться ветеранами войны
18:40
Россияне покинули одно из сел Херсонской области
Все новости...