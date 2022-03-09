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Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 06:45
Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии
Христо Грозев

Самой слабой стороной российской армии журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat считает логистику.

Источник: Грозев, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию – были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в снабжении".

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"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали, и сейчас это видим наглядно".

"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет".

Детали: Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.

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В то же время он не исключил в ближайшие дни новые атаки России на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".

Напомним: Российский президент Владимир Путин был "взбешен", узнав, что россияне обстреляли Винницкий аэропорт самыми ценными ракетами, которых в России не больше тысячи.

Темы: войнаРосcияармия
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