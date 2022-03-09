Авиаудары по Сумщине: из-под завалов спасли 5 человек
Среда, 9 марта 2022, 07:31
Ночью 9 марта российские оккупанты бомбили жилые дома в Лебедине Сумской области. Спасатели из-под завалов освободили пятерых человек.
Источник: ГСЧС
Детали: 9 марта, вражеская авиация нанесла удар по жилым домам по ул. Шевченко в Лебедине.
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В 01:42 на место происшествия привлекли караул ГСЧС.
Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти 5 человек из них 2 ребенка.
Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома.
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