Авиаудары по Сумщине: из-под завалов спасли 5 человек

Ночью 9 марта российские оккупанты бомбили жилые дома в Лебедине Сумской области. Спасатели из-под завалов освободили пятерых человек.

Источник: ГСЧС

Детали: 9 марта, вражеская авиация нанесла удар по жилым домам по ул. Шевченко в Лебедине.

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В 01:42 на место происшествия привлекли караул ГСЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти 5 человек из них 2 ребенка.

Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома.