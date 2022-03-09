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Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 11:15

В среду Великобритания заявила, что противовоздушная оборона Украины преуспела против российских самолетов, что, вероятно, мешает России контролировать воздушное пространство.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украинская противовоздушная оборона достигла значительных успехов в борьбе с современными российскими боевыми самолетами, что, вероятно, не позволило им достичь какого-либо уровня контроля над воздушным пространством", – говорится в сообщении разведки Министерства обороны Британии в Twitter.

В оценке Британии также сказано, что российским силам не удалось совершить ни одного значимого прорыва в боях к северо-западу от Киева.

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Темы: авиавойнаБразилияУкраина
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