"Борітеся - поборете": ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 9 марта

С атаками и боями ночь прошла в Киевской области, враг бомбил Житомирщину, пытается возобновить наступление в Запорожской области.

Источник: данные областных военно-государственных администраций

Детали: Итак, по состоянию на 8.00 ситуация в регионах.

Киевщина. Враг пытался ночью зайти в Ирпень. Атаку отбили. По Бориспилю вечером был произведен ракетный удар. Одну ракету уничтожили, одна попала в технические помещения аэропорта. Есть раненые. За ночь несколько тревог авиаударов. Область готовится к эвакуации из горячих точек.

Херсон. В Херсоне ночь прошла относительно спокойно.

Житомирская область. Вечером и ночью было два авиаудара. По Житомиру разрушено здание общежития, предварительно было попадание в одно из предприятий города (уточняется). Бомбардировка города Малин. Разрушены несколько частных домов. По предварительным данным в результате авиационных ударов погибли 9 граждан.

Черниговщина. За ночь и утро постоянные воздушные тревоги – Чернигов, Нежин, Остер, Десна. Оборонительные бои на подступах к Чернигову. Ночью российская армия обстреливала окрестности Чернигова, по предварительным данным пожары в 10 жилых домах.

Запорожская область. Враг пытается возобновить наступление, совершая перегруппировку войск для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован.

Сумщина. В целом в области ночь прошла тихо, кроме Ахтырского района и города Ахтырка. Их снова бобмыла российская авиация, пока нет связи. Всю ночь продолжались переговоры по "зеленому коридору" из Сум и предварительно его открыли. С 9 по 21 8 марта он действовал в это же время, обошлось без жертв, несмотря на провокации врага.

Полтава. Ночь была спокойная, утром воздушная тревога в Лубнах. Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно. 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в безопасности.

Вторая колонна ночью прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных – женщины и дети также иностранцы из Индии, Китая, Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставлено убежище.

Луганская область. Обстрелы Северодонецка, Рубежного и Кременного, пожара в жилом секторе в результате попадания снарядов. Отсутствует газ, частично вода и свет. Практически нет Интернета и связи. Люди переходят на национальный роуминг. Вень был мощный обстрел Северодонецка. 8 марта по ул. 8 марта погиб гражданский человек...

Донетчина. В Краматорске – воздушная тревога.

По Мариуполю – гуманитарный груз не поступил. Россияне бомбили авиацией здание Красного Креста – международного и нашего, украинского. В городе нет ничего – воды, электричества, газа, пищи, лекарств.

Волноваха – стабильно плохо. Бои, но наша.

Остальные районы области более-менее нормально. Только в Новолуганском - обстрелы, поврежден газопровод, дома. О жертвах еще не сообщали - нет возможности сосчитать.

Харьков. Областной центр держит оборону, активных наступательных действий не было, ночью была единичная атака окраин города с воздуха. Задержан еще один диверсант.

Продолжаются бои в Изюме, в Чугуеве и Дергачах есть попадание снарядов в жилые дома.

Николаевщина. Относительно спокойно. Держит оборону.

На Закарпатье, в Одессе, на Днепропетровщине, Ровенщине, Винничине, в Хмельницкой области, Тернопольщине, Черкассах, Львовщине, Волыни, Кировоградщине, Черновцах и Ивано-Франковске ночь была спойной.