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ЗАЭС: "специалисты Минобороны РФ" заявили, что радиационный фон в норме

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 08:37
ЗАЭС: специалисты Минобороны РФ заявили, что радиационный фон в норме
ЗАЭС, российский захватчик, скриншот

Капитан второго ранга российской армии, не назвавший свое имя, заявил, что радиационный фон на захваченной в Украине Запорожской АЭС – в норме. 

Источник: видео РИА Новости в Telegram

Прямая речь: "Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции нормальный и контролируется специалистами Минобороны России, сообщил журналистам подполковник российских вооруженных сил.

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На данный момент на Запорожской атомной электростанции радиационный фон в норме: колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге в 0,3.

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает. Персонал работает в штатном режиме".

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Этому предшествовало: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. 

Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

Темы: ЗАЭСЗапорожьеРосcиявойна
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