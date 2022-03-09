Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗАЭС: "специалисты Минобороны РФ" заявили, что радиационный фон в норме

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 09:37
ЗАЭС, российский захватчик, скриншот

Капитан второго ранга российской армии, не назвавший свое имя, заявил, что радиационный фон на захваченной в Украине Запорожской АЭС – в норме. 

Источник: видео РИА Новости в Telegram

Прямая речь: "Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции нормальный и контролируется специалистами Минобороны России, сообщил журналистам подполковник российских вооруженных сил.

На данный момент на Запорожской атомной электростанции радиационный фон в норме: колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге в 0,3.

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает. Персонал работает в штатном режиме".

Этому предшествовало: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

Темы: ЗАЭСЗапорожьеРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций

Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО

Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк

Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции

Кива больше не народный депутат

Все новости...
ЗАЭС
Минэнергетики: Россияне заставили руководство ЗАЭС записать обращение для пропаганды
Кулеба пообещал затягать российских оккупантов по судам за захват АЭС
Управление ЗАЭС контролирует Украина – советник министра внутренних дел
Последние новости
20:59
Транспорт остановят, аптеки закроют: какие ограничения будут действовать в Киеве во время комендантского часа
20:58
обновленоИз Мариуполя на собственных авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП
20:49
Псаки о санкциях РФ: Путешествовать по России не планировали
20:48
Российские пропагандисты массово увольняются – источники
20:47
Зеленский просит украинцев в мире помочь остановить всю торговлю с РФ
20:45
Кабмин ликвидировал две "истощенные" шахты
20:33
видеоОчередной российский самолет сбит вблизи Харькова - Сухопутные войска
20:22
Глава ОГА: Одна военная бригада — и мы погоним врага в Луганск
20:18
Русские обстреляли эвакуационный автобус из Рубежного в Луганской области
20:16
ДокументЗахватчики на Херсонщине склоняют украинцев вступать в российскую полицию – "Чесно"
Все новости...