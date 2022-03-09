ЗАЭС: "специалисты Минобороны РФ" заявили, что радиационный фон в норме

Капитан второго ранга российской армии, не назвавший свое имя, заявил, что радиационный фон на захваченной в Украине Запорожской АЭС – в норме.

Источник: видео РИА Новости в Telegram

Прямая речь: "Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции нормальный и контролируется специалистами Минобороны России, сообщил журналистам подполковник российских вооруженных сил.

На данный момент на Запорожской атомной электростанции радиационный фон в норме: колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге в 0,3.

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает. Персонал работает в штатном режиме".

Этому предшествовало: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить.

Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.