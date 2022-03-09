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Харьков – под контролем ВСУ, на Изюмщине пограничники отбили нападение на блокпост

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 08:47

Украинские войска продолжают контролировать Харьков, продолжаются боевые действия на Изюмщине, возле пгт Андреевка пограничники отбили нападение вражеской ДРГ.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Харьков полностью под обороной ВСУ. Враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

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За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 50 артиллерийских обстрелов и обстрелов из реактивной системы залпового огня по районам Алексеевки, Пятихаток, Северного шоссе, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачей, Северной и Южной Салтовки.

Приблизительно в 21.25 состоялся авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате слаженных действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют.

Продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через р. Северский Донец и Берека.

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Украинские военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачева. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова.

После неудачного сопротивления – враг прибегнул к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения.

Часть личного состава противника бежала в лесные массивы в направлении Белгорода, власти просят содействовать местное население быть осмотрительными и по возможности способствовать поиску беглецов.

Также ночью в селе Андреевка Балаклейского района Изюмщины состоялся бой между военными Государственной пограничной службы и диверсионно-разведывательными группами противника. Враг совершил нападение на блокпост.

В результате боя вражеская ДРГ была наголову разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать. При этом бросили посреди поля своего раненого боевого товарища. Его наши украинские военные-пограничники взяли в плен.

Темы: войнаХарьковская область
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