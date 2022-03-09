Глава МВД о границе с Молдовой и "ПМР": разведка фиксирует подразделения, но без угроз

Ситуация на границе с Молдовой и Приднестровьем более или менее стабильна, зафиксированных там военных подразделений недостаточно для того, чтобы угрожать границам Украины.

Источник: глава МВД Денис Монастырский в общем эфире телеканалов 9 марта

Прямая речь: "Ситуация на границе с Молдовой и "ПМР" более-менее стабильна. Наша разведка фиксирует передвижение там определенных подразделений, но их количества недостаточно для того, чтобы каким-то образом угрожать нашим границам. Мы понимаем, что Россия пытается привлечь абсолютно все боеспособные подразделения, даже из далекой Сирии".

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Детали: По словам Монастырского, сейчас власти усиливают одесское направление. Издан приказ об обеспечении гражданским оружием. Приоритет будет отдаваться членам территориальной обороны.

Также сейчас работает комиссия по помилованию. Она вынесла ряд актов по помилованию для тех заключенных, кто захотел стать на защиту Украины. Точной цифры министр не назвал, но отметил, что речь идет о нескольких сотнях человек.